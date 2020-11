La Suisse AUSSI touchée par le coronavirus à 24h d'un match contre les Diables Rouges

L'international suisse Jordan Lotomba a été testé positif au Covid-19 et est dès lors forfait pour le match amical Belgique - Suisse de mercredi à Louvain, a annoncé mardi l'Association suisse de football (ASF). Un membre du staff médical de la Nati a également été testé positif. "Les deux ne présentent aucun symptôme et sont isolés sur instruction des autorités sanitaires. Tous les autres résultats des tests ont été négatifs", précise l'ASF.

"Depuis le début du rassemblement à Pratteln, les mesures de protection 'UEFA Return to Play Protocol' et les exigences relatives aux équipes nationales de l'UEFA ont été rigoureusement respectées. Sur cette base, et après consultation des services du médecin cantonal de Bâle-Campagne, aucune autre mesure n'est nécessaire pour l'équipe nationale", a indiqué la fédération suisse. Le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic a décidé de ne pas remplacer le défenseur de l'OGC Nice dans sa sélection.

C'est donc avec un groupe de 23 joueurs que la sélection suisse s'est envolée mardi matin pour Bruxelles. La Nati s'entraînera mardi en fin d'après-midi au stade Den Dreef de Louvain, où elle affrontera les Diables Rouges mercredi. Pour les Diables, ce match amical, joué à huis clos, sert de prélude aux deux derniers matchs de Ligue des Nations, contre l'Angleterre dimanche et face au Danemark le 18 novembre, toujours à Louvain.

La Suisse prépare aussi ces deux dernières sorties en Ligue des Nations, samedi contre l'Espagne à Bâle et le 17 novembre contre l'Ukraine à Lucerne. Alors que les Diables, leaders du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations avec 2 points d'avance sur l'Angleterre et le Danemark, sont bien placés pour se qualifier pour le Final Four, la Suisse lutte pour sa part pour son maintien en Ligue A. Avec 2 points en quatre matches, l'équipe de Vladimir Petkovic est dernière du groupe 4, à 4 points de l'Ukraine et de l'Allemagne, alors que l'Espagne est en tête avec 7 points.