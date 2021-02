Victime d'une rupture du talon d'Achille, Axel Witsel est en pleine course contre la montre. Son objectif ? Être prêt pour le 11 juin, date de lancement de l'Euro 2020, qu'il rêve de disputer aux côtés de nos Diables Rouges.

Sa revalidation a débuté et hier, sur Instagram, Axel Witsel s'est affiché en pleine séance aux côtés de son papa, Thierry. Les deux hommes sont proches et semblent déterminés à travailler ensemble pour, sans doute, s'apporter encore plus de motivation. Des images qui font plaisir dans le contexte actuel.

