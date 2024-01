Baiser forcé: le procès se rapproche pour l'ex-patron du foot espagnol

Cette décision peut toutefois encore faire l'objet d'un appel et ne garantit pas encore que Luis Rubiales comparaîsse devant un tribunal

Ce juge - qui a inculpé Rubiales pour "agression sexuelle" et délit de "coercition" - ne précise pas dans son ordonnance les délits pour lesquels il doit être jugé car il reviendra au parquet de le faire avant l'ouverture d'un procès.

Selon le magistrat qui a conclu son instruction, le baiser à la numéro 10 de l'équipe d'Espagne après sa victoire en Coupe du Monde, n'a "pas été consenti" et était "une initiative unilatérale, faite par surprise", souligne le tribunal de l'Audience nationale.

Depuis une récente réforme du Code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tous les types de violence sexuelle. Selon le parquet, les peines encourues par Rubiales peuvent aller d'une amende à quatre ans de prison.

"La finalité érotique ou non, tout comme l'état d'euphorie et d'agitation ressenti à la suite du triomphe sportif extraordinaire sont des éléments dont la conséquence et les conséquences juridiques doivent être appréciées lors du procès", estime ainsi le magistrat.

Dans le cadre de sa défense, Luis Rubiales, 46 ans, avait mis en avant son "émotion", "un moment de bonheur, une grande joie à ce moment-là", démentant toute "connotation sexuelle".