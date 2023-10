Baiser forcé: l'ex-président de la Fédération espagnole de foot Rubiales suspendu trois ans par la Fifa

Le 20 août, quelques minutes après le sacre mondial de la "Roja" féminine à Sydney, le patron du foot espagnol, âgé de 46 ans, avait embrassé sur la bouche par surprise l'attaquante Jenni Hermoso, provoquant l'indignation en Espagne et à travers le monde.

L'article cité par la Fifa est titré "Comportement offensant et violation des principes du fair-play", et évoque parmi d'autres exemples "l'infraction aux règles de base de la décence" ou un "comportement portant atteinte à l'image du football ou de la Fifa".

"Coupable d’infraction à l’article 13 du Code disciplinaire de la Fifa, Luis Rubiales (...) s’est vu infliger par la Commission de discipline de la Fifa une interdiction d’exercer toute activité relative au football aux niveaux national et international pour une durée de trois ans", précise dans un communiqué l'instance, affirmant son "engagement en faveur de la protection de l'intégrité de chaque individu, ainsi que du respect des règles de bonne conduite".

Refusant de démissionner pour "un petit bisou consenti", il avait attaqué, lors d'un discours retentissant le 25 août, un supposé "faux féminisme" et argué qu'il avait obtenu l'autorisation de la joueuse avant de l'embrasser.

Une version démentie par Jenni Hermoso qui a dit s'être "sentie vulnérable et victime (...) d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de (sa) part".

Sous la pression, Rubiales avait fini par démissionner le 10 septembre, se disant victime d'une "campagne disproportionnée".