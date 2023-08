Baiser forcé: Luis Rubiales suspendu provisoirement par la Fifa

La Fifa précise que Rubiales et les membres de la fédération ont interdiction d'entrer en contact avec Jenni Hermoso et ses proches.

- Avalanche de critiques -

Cette affaire, déjà surnommée le "#MeToo du football espagnol", a suscité une avalanche de critiques et de pressions envers Luis Rubiales dans le monde sportif et politique, en Espagne et au-delà, et fait la une de médias du monde entier.

Dans une interview à El Pais, le ministre espagnol des Sports, Miquel Iceta, déplore "un épisode qui nous a amené l'image d'une Espagne machiste", alors que le pays est souvent présenté comme en pointe en matière de luttes contre les violence faites aux femmes.