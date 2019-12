Ballon d'Or: Virgil Van Dijk revient sur sa petite discussion avec Messi

Le robuste défenseur de Liverpool Virgil van Dijk a bien failli empêcher Lionel Messi de remporter un sixième Ballon d'Or. Mais le Néerlandais a finalement terminé deuxième, à 7 points, derrière l'Argentin du FC Barcelone mais devant le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus).

Le capitaine de l'équipe nationale des Pays-Bas est revenu sur cette soirée dans les colonnes du tabloïd anglais Daily Mirror: "J'étais un peu déçu. J'ai décidé que j'irais quand même à la cérémonie et finalement, c'était une super soirée. Je considère toujours que c'est une grande réussite d'être là avec les plus grandes icônes du football mondial. J'ai parlé à Messi pendant la soirée. Ce n'était pas la plus longue des conversations parce qu'il ne parle pas beaucoup anglais. Mais c'était suffisant pour que je comprenne que le respect entre nous fonctionnait dans les deux sens".