Ballon d'Or: voici les positions d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne

Le ballon d'or est dévoilé ce lundi soir. Dans l'après-midi, le magazine France Football, organisateur de la remise de prix, a progressivement dévoilé la liste de 30 joueurs les mieux classés. Nos joyaux belges occupent de bonnes places, mais ne sont pas parvenus à intégrer le top 10. Kevin De Bruyne termine en 14e place, juste derrière Eden Hazard, 13e.

Kevin 14e malgré un début de saison de haut vol

Kevin De Bruyne a terminé à la 14e place finale du référendum du Ballon d'Or 2019, trophée récompensant le meilleur joueur de l'année. Le magazine français France Football, organisateur, l'a annoncé lundi en début de soirée. Le Diable Rouge, neuvième en 2018, a participé à la formidable saison de Manchester City, champion d'Angleterre et vainqueur de la FA Cup, de la Coupe de la Ligue et du Community Shield.

De Buyne connait un début de saison de très haute volée. Le milieu de terrain de 28 ans, pierre angulaire de Pep Guardiola chez les Skyblues, a déjà marqué 4 buts et délivré 9 assists en 13 matches de Premier League. Chez les Diables, 'KDB' a compilé la bagatelle de 4 buts et 7 assists en seulement six rencontres sur l'année civile 2019. Eden Hazard, second Belge nommé cette saison, terminera donc au-dessus de son équipier en équipe nationale. L'année dernière, Kevin De Bruyne avait terminé 9e, juste derrière Eden Hazard (8e) mais devant Thibaut Courtois (14e), absent des nommés cette saison. On rappellera que Paul Van Himst, en 1965, et Wilfried Van Moer, en 1980, s'étaient classés quatrièmes, le meilleur résultat belge dans l'histoire du Ballon d'Or. Les différents lauréats, celui du Ballon d'Or mais aussi du Ballon d'Or féminin, du trophée Yashin et du trophée Kopa, seront connus à partir de 20h30 au cours d'une cérémonie au théâtre du Châtelet, à Paris.

Eden 13e après une Europa League avec Chelsea mais un début en demi-teinte avec le Real

Eden Hazard, passé de Chelsea au Real Madrid l'été dernier, a terminé à la 13e place finale du référendum du Ballon d'Or 2019, trophée récompensant le meilleur joueur de l'année. Le magazine français France Football, organisateur, l'a annoncé lundi en début de soirée. Le capitaine des Diable Rouge, huitième en 2018, a devancé d'une place Kevin De Bruyne.

Eden Hazard a disputé une septième et dernière saison de haut niveau avec Chelsea. En championnat, le Belge a porté son équipe jusqu'à la troisième place finale en Premier League grâce à 16 buts et 15 assists. Le Brainois a également permis aux Blues de remporter l'Europa League. En finale contre Arsenal (4-1), il a d'abord donné un assist à Pedro avant de marquer les deux derniers de ses 110 buts londoniens. Depuis son arrivée au Real Madrid, concluant un transfert dont il rêvait depuis très longtemps, Eden Hazard n'a pas encore atteint son meilleur rendement. Gêné par une blessure en début de saison, il retrouve progressivement son niveau au sein de la formation madrilène. L'année dernière, le Brainois avait terminé 8e, devant Kevin De Bruyne (9e) et Thibaut Courtois (14e), absent des nommés cette saison. On rappellera que Paul Van Himst, en 1965, et Wilfried Van Moer, en 1980, s'étaient classés quatrièmes, le meilleur résultat belge dans l'histoire du Ballon d'Or. Les différents lauréats, celui du Ballon d'Or mais aussi du Ballon d'Or féminin, du trophée Yashin et du trophée Kopa, seront connus à partir de 20h30 au cours d'une cérémonie au théâtre du Châtelet, à Paris.