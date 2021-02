L'ancien président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a réagi suite à la divulgation dans la presse du contrat de Lionel Messi. Un contrat qui lui a fait gagner un demi milliard d'euro sur quatre ans.

La fuite de ce document, qui vise clairement à fragiliser la Pulga, a fait grand bruit en Catalogne et une chasse aux taupes est lancée. Partie récemment après avoir laissé le club sans-dessus-dessous, l'ancienne direction a été pointée du doigt. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'ex-président du Barça qui a défendu le sextuplue ballon d'or via une lettre publiée par le journal Mundo Deportivo.

"J'entends certains médias laisser entendre que quelqu'un du conseil d’administration sortant ou moi-même avons divulgué ce contrat. C’est totalement faux. C'est un problème très grave, il est totalement illégal de laisser filtrer les contrats professionnels et cela aboutira au tribunal, car ni le Barça ni Messi ne peuvent accepter que ce crime n'aboutisse à rien. Je ne sais pas de qui il s'agit. En fait, dans le club, seules quatre ou cinq personnes ont accès aux contrats, tout comme les avocats du cabinet Cuatracases, qui ont participé à la négociation, et la LFP (la Ligue espagnole, ndlr) a également une copie de tous les contrats des joueurs. Accuser Leo des problèmes financiers [du Barça] est pervers et malveillant. Le joueur mérite les sommes qu'il facture car il le génère en excès, tant pour sa contribution sportive que pour sa contribution commerciale et, sans la crise due à la pandémie, le Barça peut parfaitement payer ces chiffres et celui de tous les autres joueurs. En fait, lorsque cette prolongation a été signée en novembre 2017, personne ne pouvait imaginer la pandémie de 2020."

Bartomeu ne s'est pas contenté de défendre son ancien joueur et a affirmé sa certitude quand au fait que le Barça reste fort et passera la crise économique qu'il traverse. "C’est pourquoi, l'été dernier, la priorité est restée le projet sportif et nous n'avons pas accepté les offres de transfert de joueurs comme Ansu, Pedri ou Trincão en échange de grosses sommes. Le club dispose d'autres atouts non sportifs qui aideront à surmonter la crise économique due à la pandémie."

Etant lui même en grosse partie responsable de la crise que traverse le club, on peut s'attendre à ce que son message ne soit pas très bien accueilli du coté du Barça.