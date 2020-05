Basket: l'OL accroît encore sa participation au capital de l'Asvel

OL Groupe, la holding cotée coiffant l'Olympique lyonnais, pensionnaire de Ligue 1, a annoncé mardi avoir encore accru sa participation au sein du club de basket LDLC Asvel, pour la porter à 33,33% du capital.

La société dirigée par Jean-Michel Aulas avait initialement acquis 25% des parts du plus titré des clubs français de basket. Elle était passée à 31,67% quelques mois plus tard.

Les actions Asvel acquises ont été payées par remise aux cédants, qui ne sont pas identifiés, de 72.949 actions OL auto-détenues.

OL Groupe et l'Asvel ne cessent de resserrer leurs liens depuis l'engagement de leur coopération, en juin 2919, au point que le propriétaire du second, l'ex-star des parquets Tony Parker, apparaît désormais comme un successeur possible de M. Aulas.