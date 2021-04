Bataille judiciaire sur l'usufruit de la marque Maradona

Les filles du joueur de football argentin Diego Maradona, Dalma (g) et Giannina, à Buenos Aires, le 26 novembre 2020JUAN MABROMATA

Les deux filles aînées de la légende argentine du football, Diego Maradona, et son dernier ami et agent mandataire, Matias Morla, qui possède les droits sur la marque Maradona, se déchirent sur la succession de l’idole décédé en novembre.

Dalma et Gianinna Maradona ont saisi la justice pour administration frauduleuse et escroquerie présumées. Des perquisitions ont été menées lundi dans les bureaux et une étude notariale liée à Matias Morla.

Elles estiment dans leur plainte déposée le 12 mars que "Morla a porté très sérieusement atteinte aux intérêts que notre père lui avait confiés" et l'accusent de "trahison, malhonnêteté et abus".

Une enquête sur l'usufruit de la marque Maradona, par l'intermédiaire de la société Sattvica détenue par Matias Morla, a été ouverte, et l'autorisation de commercialiser la marque suspendue.

Matias Morla, également avocat, a répliqué en assurant dans une interview télévisée diffusée en deux parties lundi et mardi que le légendaire numéro 10, adulé dans son pays, est mort "seul" et "abandonné", nonobstant "ses sœurs, avec lesquelles il parlait tous les jours et (sa dernière compagne) Veronica Ojeda, qui allait le voir avec Dieguito Fernando, leur fils".

"Diego a dit: +la marque Maradona c'est pour mes sœurs, (les droits) d'image c'est pour les héritiers+", a assuré Matias Morla pour sa défense, assurant qu'un accord contractuel a été "signé en 2015 ou 2016 dans un tribunal de Dubaï".

Selon lui, Dalma et Gianinna "m'en veulent parce qu'en juin 2014, nous avons coupé leurs cartes de crédit".

Dalma (33 ans) et Gianinna (32 ans) ont été les premiers des cinq enfants reconnus par Maradona. Claudia Villafañe, qu'il a connue à 15 ans, a été sa première petite amie et son unique épouse avant leur divorce en 2003.

Il a ensuite reconnu Jana (24 ans), issue d'une relation avec Valeria Sabalain, puis Diego Fernando (7 ans). L'aîné de la fratrie est Diego Armando Maradona Sinagra, 34 ans, fruit d'une relation hors mariage lorsque "el pibe de oro" (le gamin en or) évoluait à Naples dans le championnat italien. Maradona ne l'a reconnu qu'en 2015 et ce dernier vient d'obtenir à sa demande la nationalité argentine.

Opéré début novembre 2020 d'un hématome à la tête, Diego Maradona, champion du monde 1986, est décédé quelques semaines plus tard des suites "d'un œdème pulmonaire aigu secondaire et d'une insuffisance cardiaque chronique exacerbée", selon l'autopsie.

Une enquête à été ouverte pour déterminer une éventuelle négligence ou imprudence dans les traitements médicaux administrés au célèbre N.10 argentin. Matias Morla concentre également les rancoeurs pour avoir désigné l'équipe médicale qui a accompagné Maradona.