Battus à Augsbourg, Thomas Meunier et Axel Witsel perdent déjà leur brevet d'invincibilité en Bundesliga (vidéo)

Le Borussia Dortmund a été battu dès la 2e journée de championnat, s'inclinant 2-0 sur la pelouse d'Augsbourg. Thomas Meunier, averti en première mi-temps, est sorti à la 69e minute alors qu'Axel Witsel a cédé sa place à la 83e. Blessé, Thorgan Hazard n'était pas sur la feuille.



Le club bavarois a maximisé à merveille ses opportunités. En effet, Augsbourg, avec moins de 30% de possession de balle, a su se montrer opportuniste, contrairement à la phalange de Lucien Favre. Felix Uduokhai a ouvert le score d'une tête sur un coup franc avant la mi-temps (1-0, 40e). Passeur sur le premier but, Daniel Caligiuri a scellé l'issue du match sur une rapide contre-attaque (2-0, 54e). Malgré de nombreux tirs cadrés, jamais le BVB n'a pu trouver la faille. Dans le même temps, le FC Cologne s'est incliné 1-0 sur la pelouse du promu de l'Arminia Bielefeld après un but de Joan Simun Edmundsson à la 78e. Sebastiaan Bornauw a disputé tout le match dans l'axe de la défense des 'Boucs'. Au classement, Augsbourg est provisoirement en tête avec 6 points. Bielefeld est 3e (4), Dortmund 5e (3) et le FC Cologne 13e (0).