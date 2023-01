Benzema, Lewandowski, Vinicius et pleins d'autres: la Coupe d'Espagne arrive dès demain, sur les antennes de RTL !

Dès demain, la Coupe d'Espagne arrive sur les antennes de RTL. Ce mardi, c'est le Real Madrid qui ouvre le bal.

C'est la nouvelle aventure RTL Sport. Dès ce mardi 3 janvier, les matchs de Coupe d'Espagne et de Supercoupe d'Espagne seront retransmis en direct et en intégralité sur Club RTL, RTL Play et Rtlsport.be !

Ce mardi 3 janvier, le Real Madrid ouvre le bal dès 21h. Les Madrilènes, leader du championnat d'Espagne affronteront en 16ème de finale, pensionnaire de division 4 en Espagne. Le Real, qui n'a plus gagné la "Copa Del Rey" depuis 2014, aura à cœur de bien faire et de lancer parfaitement leur campagne. Toujours en lice en Ligue des Champions, les coéquipiers de Benzema peuvent viser le triplé, cette année ! Mais attention au match piège...

Dès le lendemain, c'est l'ennemi juré de Real qui sera en direct sur nos antennes. Le Barça démarre sa quête du titre par un déplacement du côté d'Intercity, pensionnaire de 3ème division. Juste derrière le Real au classement de Liga, les coéquipiers de Robert Lewandowski devront tout tenter pour s'emparer du titre s'ils ne veulent pas connaître une nouvelle saison difficile. En effet, déjà éliminés de la Ligue des Champions, les Barcelonais doivent sauver leur saison, si le titre de champions d'Espagne leur échappe encore.

Rendez-vous mardi, à 21h, pour le lancement de cette nouvelle aventure !