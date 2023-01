Betis-FC Barcelone EN DIRECT: le Barça veut aller chercher un Clasico en finale de la Supercoupe d'Espagne

> Suivez la rencontre dès 19h55 sur RTL PLAY

Les compositions

Betis: Bravo, Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda, Rodriguez, Canales, Luiz Henrique, Rodri, Fekir, Iglesias

FC Barcelone: Ter Stegen, Araujo, Dembélé, Pedri, Lewandowski, Alba, Roberto, De Jong, Raphinha, Kounde, Gavi

L'avant match

L'entraîneur du FC Barcelone Xavi a estimé mercredi en conférence de presse que "l'Arabie saoudite a sans doute des choses à améliorer, mais l'Espagne aussi", alors que les polémiques sur l'organisation de la Supercoupe d'Espagne dans ce royaume du Golfe se sont presque évaporées.

"Nous sommes des professionnels. Il y a un business. On vient ici pour le bien du football espagnol. Je crois que beaucoup d'équipes vont en bénéficier. Des équipes plus modestes, qui vont obtenir de nouvelles entrées d'argent. En tant que pays, l'Arabie saoudite a sans doute des choses à améliorer, mais l'Espagne aussi a des choses à améliorer", a affirmé le technicien du FC Barcelone mercredi, avant la demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre le Betis Séville, jeudi (20h00) à Ryad.

L'autre demi-finale devait opposer mercredi soir le Real Madrid à Valence (20h00). En juin 2021, la fédération espagnole a prolongé jusqu'en 2029 le contrat qui la lie à cette monarchie du Golfe, pour y exporter la Supercoupe d'Espagne en échange de 40 M d'EUR par saison, "intégralement destinés à améliorer le football amateur" selon la RFEF.

Si les polémiques autour des droits des femmes (qui avaient obtenu l'autorisation d'accéder aux stades pour assister aux matches) avaient émaillé la première édition saoudienne en 2020 à Jeddah, les controverses se sont peu à peu tues concernant les pratiques de ce royaume ultraconservateur très critiqué par les défenseurs des droits humains et qui s'appuie depuis quelques années sur le sport pour améliorer son image.

"C'est un titre que nous n'avons pas encore gagné (depuis la réforme de la compétition, en 2019-2020, NDLR). Il ferait du bien au moral, il nous donnerait beaucoup de confiance et de tranquillité. On n'a pas d'absents, on arrive dans un bon état de forme... mais il faudra montrer tout cela sur le terrain", a poursuivi Xavi. "Les bases de notre jeu sont très claires, mais tout va mieux quand on gagne des titres. Ce serait beau de recommencer à le faire dès maintenant. On est sur le bon chemin. On est leaders avec trois points d'avance (en Liga, NDLR). Maintenant, voyons si l'on peut gagner la Supercoupe, tout en espérant que ce ne serait pas notre seul titre cette saison", a abondé le vice-capitaine blaugrana Sergi Roberto, mercredi en conférence de presse.

Le Barça n'a gagné aucun titre depuis près de deux ans, depuis la Coupe du Roi remportée en avril 2021 contre l'Athletic Bilbao (4-0).