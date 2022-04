Bientôt la fin des matchs aller-retours? L'UEFA pense à un nouveau format pour les demi-finales de Ligue des Champions

Alors que les demi-finales de Ligue des champions battent leur plein, ce format de compétition, avec des rencontres se jouant en deux manches, pourrait bientôt disparaître. The Times révèle ce mercredi que l’instauration d’un Final 4 a de plus en plus la cote. D’après le média anglais, l’Association européenne des clubs (ECA) soutient ce projet et veut peser de tout son poids pour que ce nouveau format de compétition soit adopté.

Concrètement, il s’agirait d’organiser un Final Four avec des demi-finales sur un match sec puis la finale dans un seul et même lieu afin de mettre en place une "semaine de football". En 2020, à cause du Covid-19, l’UEFA avait décidé d’organiser un Final 8 sur ce principe, avec des quarts, des demies et la finale organisés à Lisbonne.

Pas encore de décision actée

Si l’UEFA peut compter sur le soutien des principaux clubs européens, The Times précise qu’aucune décision n’a pour l’instant été actée. Pour rappel, un nouveau format de compétition va entrer en vigueur à partir de la saison 2024-2025, avec comme principaux changements le passage à 36 clubs (au lieu de 32) et la fin de la phase de poules. Chaque équipe jouera contre 10 adversaires différents, les huit premières se qualifieront pour les 8es tandis que les formations classées entre la 9e et la 24e place disputeront un barrage pour tenter d’accéder à la phase finale.