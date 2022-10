Bienvenue au Troll Saint-Germain: le PSG aurait créé des faux comptes Twitter pour faire du cyberharcèlement (vidéo)

Les journées se suivent et se ressemblent au PSG. Depuis hier, le club français est englué dans un marasme entamé avec les révélations du malaise de Kylian Mbappé, qui voudrait quitter le club en s'estimant trahi après avoir prolongé l'été dernier. Cela s'est poursuivi aujourd'hui avec une annonce de Mediapart, qui a réalisé et divulgué une enquête sur "l'armée numérique du PSG".

On y apprend que le club aurait payé des agences spécialisées pour créer de nombreux faux compte sur Twitter. Leur mission ? Se bâtir une légitimité (notamment en leur donnant des infos mercato) avant de tacler les médias, les joueurs, des dirigeants adverses et internes, etc. "Ce sont des campagnes violentes et ordurières contre des médias et des personnalités du football", écrit le journal français. Dans les cibles, sont citées Kylian Mbappé en 2019, alors ardemment cité au Real Madrid, mais aussi Adrien Rabiot, Jean-Michel Aulas, Antero Henrique, la femme qui accusait Neymar de viol, un supporter rennais giflé par Neymar et les journaux Mediapart et l'Equipe.

Cette armée devait décrédibiliser les cibles pour renforcer la position du PSG. Le club a démenti dans la foulée: "Le PSG est une marque mondiale et s'engage en permanence avec des agences de médias sociaux du monde entier - locales et internationales - pour promouvoir et célébrer l'excellent travail du club, de ses collaborateurs et de ses partenaires - comme toutes les entreprises. Le club n'a jamais contracté une agence pour porter atteinte à une personne ou à une institution", ont-ils réagi dans l'après-midi.