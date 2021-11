La tuile pour les Diables Rouges: un cadre s'est blessé à quelques jours du rassemblement

Leeds et Leicester se sont quittées dos à dos, après un match nul 1-1 à Elland Road. Raphinha a ouvert le score pour Leeds (26e) et la réponse immédiate est venue des pieds de Barnes (28e). Youri Tielemans et Timothy Castagne étaient tous deux titulaires, et le premier est descendu à la 77e minute, remplacé par Kiernan Dewsbury-Hall.

Le Diable Rouge, touché au mollet, semblait subir une sérieuse douleur au moment de sa sortie. Interrogé en fin de match, Brendan Rodgers ne s'est pas montré rassurant. "Son mollet était douloureux. C'est un peu inquiétant, nous devrons voir ce qu'il en est après son scan", a déclaré le coach des Foxes. Sa présence chez les Diables Rouges est donc devenue incertaine.

Au classement, Arsenal dépasse Manchester United et grimpe à la 5e place avec 20 points, tandis que Watford recule à la 17e place. Leicester est 12e et Leeds 15e.