Blessé, Eden Hazard va manquer le Clasico face au Barça, mais ce n'est pas tout...

Le Real Madrid affronte le FC Barcelone pour le premier Clasico de la Liga samedi (14h00 GMT). Ce sera sans Eden Hazard, toujours blessé. Et pour longtemps.

"On n'est pas à l'abri de se dire que l'on va nous sortir", a déclaré vendredi en conférence de presse l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane, en difficulté avant le clasico à Barcelone en Liga samedi (14h00 GMT).

"Quand on fait un mauvais match, on n'est pas à l'abri de se faire critiquer, de se dire que l'on va nous sortir. La réalité, c'est celle-ci : quand il y a un match perdu, forcément on dit qu'on va tout changer", a exposé Zidane vendredi, à la veille du premier clasico de la saison en 7e journée du championnat.

"Ca a toujours été comme ça. L'histoire ne change pas. Nous, ça ne nous fait pas changer. Ce qui doit nous faire changer, c'est de se dire que demain (samedi) on a une opportunité pour faire un grand match, et on se prépare pour ça, pour changer les choses. Le reste, ça ne changera jamais", a insisté le technicien.

Après une première défaite en Liga samedi face au promu Cadix à domicile (1-0), puis un deuxième revers cinglant mercredi pour le retour de la Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk (3-2), l'entraîneur du Real arrive sous pression au Camp Nou.

Zidane, qui a assumé être "le responsable" de ces deux revers, a répété vendredi qu'il doit "trouver la solution" : "J'ai toujours été critique envers moi-même, c'est le moteur pour s'améliorer. (...) Après une défaite, en tant qu'entraîneur, la majeure partie des critiques sont pour moi, et c'est normal".

"Mais je ne vis pas dans le passé (...) Demain, c'est un scénario parfait pour changer notre image. Il y a des moments difficiles, mais c'est là que se révèlent les gros caractères et les joueurs de qualité", a-t-il assuré.

Pour ce clasico qui sera disputé pour la première fois de l'histoire à huis clos en raison de la pandémie, Zidane pourra compter sur son capitaine Sergio Ramos, victime d'un coup violent au genou gauche samedi dernier et absent mercredi, mais qui s'est à nouveau entraîné avec le groupe vendredi.

Il ne pourra cependant pas compter sur Eden Hazard, toujours blessé. "Eden a foulé pelouse à nouveau. Sa blessure a été un peu plus grave que prévue. Mais j'ai pleinement confiance en le personnel qui travaille ici avec nous. J'espère que l'on pourra revoir Eden Hazard très bientôt et pour le reste de la saison", avait indiqué Zidane mardi avant la réception du Shakhtar Donetsk en Ligue des champions.

Mais ce n'est pas tout, le capitaine des Diables Rouges devrait aussi manquer les deux prochaines rencontres du Real en C1 face au Borussia Mönchengladbach et à l'Inter Milan de Lukaku ainsi que les trois prochains matches de la Belgique contre la Suisse (11/11), l'Angleterre (15/11) et le Danemark (18/11).

> Coronavirus en Belgique: les nouvelles mesures

> COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce vendredi 23 octobre?