Blessé, il assiste à un match de NBA... pendant que son club joue: ce joueur français fait enrager les fans du Real Madrid (photos)

Aurélien Tchouaméni apprend encore. Le joueur français de 22 ans, sous contrat du côté du Real Madrid, est actuellement blessé. Le milieu de terrain est forfait pour plusieurs semaines et n'était pas du voyage, hier soir, lors du match entre Villarreal et le Real. Mais alors que certains le pensaient chez lui, des images ont circulé montrant Tchouaméni à un match de NBA, disputé du côté de Paris.

Il n'en fallait pas plus pour faire exploser certains fans du club espagnol, qui ont souligné un manque de sérieux et de respect. Devant cette vague de réactions, le Français a décidé de présenter ses excuses. "Je m’excuse auprès de mon club, du staff technique, de mes coéquipiers et des supporters madrilènes pour ma présence à un événement à un moment où nous jouions gros dans la Coupe. J’ai été attentif à tout moment à ce qui se passait à Villarreal, mais je n’ai pas fait ce qu’il fallait. Je suis vraiment désolé", a-t-il écrit, en Espagnol, sur Twitter.

Une petite erreur, peut-être, mais pas de quoi en faire un scandale. Le Real Madrid s'est finalement qualifié après une victoire 2-3.