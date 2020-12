Un tacle parfait malgré un claquage: le geste HALLUCINANT de Presnel Kimpembe (vidéo)

Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG, a fait preuve d'un incroyable courage, hier soir face à Lille. Alors que son club s'exposer à un but décisif un un quart d'heure du terme, Kimpembe a entamé sa course défensive. On le voit alors soufrir d'un claquage, mais au lieu de s'arrêter net, le défenseur fait l'effort et réussit une intervention géniale dans les pieds de Burak Yilmaz, qui filait au but.

Le geste fait le tour du monde, alors que Kimpembe a ensuite cédé sa place. Florenzi et Kurzawa seront eux aussi blessés dans le camp parisien lors de cette rencontre. Preuve encore que, comme dans d'autres championnats, le calendrier devient difficilement soutenable pour les joueurs. Le match s'est achevé sur un 0-0.

