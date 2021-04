Catastrophe pour le Real Madrid qui perd son capitaine sur blessure

Déjà privé d'Eden Hazard et de Dani Carvajal, l'hécatombe se poursuit pour le Real Madrid qui pourrait être séparé de son capitaine pendant 1 mois.

Ramos a contracté une lésion musculaire au mollet gauche durant son rassemblement avec la sélection espagnole.

Le club n'a pas encore précisé la durée d'indisponibilité mais selon José Luis Sanchez, journaliste espagnol, il devrait donc manquer le double affrontement face à Liverpool en 1/4 de finale de la Ligue des Champions (les 6 et 14 avril) mais aussi le Clasico face au FC Barcelone le 13 avril.

"La vérité est que j'ai eu quelques semaines difficiles. La chirurgie est toujours une pause sportive et émotionnelle. Heureusement, depuis quelques jours maintenant je me sens mieux mais dans le football et dans la vie, la malchance joue aussi un rôle.

Après le match d'hier, je suis resté pour faire un peu de travail sur le terrain et j'ai senti une pincée dans mon mollet gauche. Aujourd'hui j'ai subi des tests et il a été confirmé que j'ai une blessure musculaire.

Ce qui fait le plus mal, c'est de ne pas être capable d'aider l'équipe dans ces matchs vitaux de la saison et de ne pas pouvoir donner quelque chose sur le terrain pour tout l'amour et l'énergie que vous me transmettez.

Tout ce que je peux faire, c'est parler franchement, travailler dur et soutenir l'équipe avec mon âme." a écrit l'Espagnol sur ses réseaux sociaux.

Les Merengues espèrent récupérer leur homme fort pour une éventuelle demi-finale de C1 mais aussi pour le sprint final en Liga.