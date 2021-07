(c) belga

Le nouvel entraîneur de l'AS Rome, José Mourinho, a déploré dimanche la "terrible perte" du latéral gauche italien Leonardo Spinazzola, victime d'une rupture du tendon d'Achille gauche en quart de finale contre la Belgique.

Le joueur de 28 ans s'est blessé lors de la victoire 2-1 des Azzurri face à la Belgique en quart de finale de l'Euro 2020, vendredi à Munich, le jour de l'arrivée de Mourinho à Rome.

"C'est une perte terrible pour l'Italie, mais imaginez combien c'est terrible pour moi qui ne l'aurai pas (à disposition) pendant environ six mois", a déclaré Mourinho à TalkSport.



"Emerson Palmieri (de Chelsea, son remplaçant potentiel en équipe nationale, ndlr) est un bon joueur, avec de l'expérience. Mais Spinazzola jouait d'une manière incroyable" depuis le début du tournoi, selon le technicien portugais.



Mourinho, ancien entraîneur de Tottenham, revient en Italie 11 ans après avoir mené l'Inter Milan au triplé - Ligue des champions, Serie A et Coupe d'Italie. Il est actuellement en quarantaine avant la reprise de l'entraînement collectif, sans son latéral gauche titulaire.



"Nous sommes tous désolés de la perte de Spinazzola pour quelques mois, mais c'est le football et nous devons être prêts à commencer la semaine prochaine." a-t-il expliqué.