Bleues: Bacha blessée, Hervé Renard reste "prudent"

"Je suis allé la voir, on était tous auprès d'elle. Sa cheville a tourné et on espère que ce ne sera pas trop grave. C'est la plus mauvaise nouvelle de la soirée", a estimé Hervé Renard après la rencontre, perdue 1-0. "Restons prudents, on est toujours inquiets mais il faut être mesuré, ne pas se précipiter", a ajouté l'entraîneur.

Pièce essentielle du système des Bleues car elle peut jouer en défense, au milieu ou en attaque, Selma Bacha passera rapidement des examens médicaux pour évaluer la gravité de sa blessure.

Les Bleues sont déjà privées de plusieurs de leurs cartes maîtresses pour ce Mondial: les attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino ainsi que la milieu Amandine Henry.