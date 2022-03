Bleues: Hamraoui reste à quai, à deux mois de l'Euro

Kheira Hamraoui a manqué le bon wagon: la sélectionneuse française Corinne Diacre l'a écartée jeudi de sa dernière liste avant celle pour l'Euro en juillet, reconnaissant que les tensions persistantes entre la joueuse et plusieurs équipières avaient pesé dans cette décision.

A l'exception de Hamraoui, la sélectionneuse de l'équipe de France a dévoilé un groupe stabilisé dans l'optique des deux matches de qualifications au Mondial-2023, au pays de Galles puis contre la Slovénie au Mans, les 8 et 12 avril, avec la possibilité de décrocher un billet pour la Coupe du monde.

Parmi les 23 joueuses retenues jeudi, une seule était absente lors du dernier rassemblement, en février: la milieu bordelaise Ella Palis (4 sélections)... Signe que Diacre commence à y voir un peu plus clair dans l'effectif qu'elle compte emmener en Angleterre cet été (6-31 juillet), avec l'ambition de soulever le premier trophée international du football féminin français.

Mais le cas Hamraoui cristallise les regards. La sélectionneuse de l'équipe de France s'achète-t-elle la paix avant l'Euro en Angleterre (6-31 juillet)?

La mise à l'écart de la milieu parisienne fera en tout cas le bonheur de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui ne cachent plus les relations glaciales qu'elles entretiennent avec leur partenaire du Paris SG.

- "Relations difficiles" -

Revenue in extremis en février malgré les remous qui ont suivi son agression en novembre, Hamraoui était sortie touchée à une cuisse mercredi soir en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Mais "son absence n'est pas liée à cela", a reconnu Diacre jeudi... La sélectionneuse assure qu'elle préférait "revoir" la Bordelaise Palis et "se laisse un peu de temps" avant de trancher l'hypothèse d'un retour de Hamraoui.

Au milieu de terrain, la seule Parisienne sera donc Grace Geyoro, retenue au contraire d'Aminata Diallo, qui accompagnait Hamraoui le soir de l'agression, et avait ensuite été placée en garde à vue avant d'être relâchée sans aucune charge retenue contre elle.

"On ne va pas se mentir, on sait tous que certaines relations sont difficiles en club. L'équipe de France, c'est autre chose. Je me laisse un peu de temps, pour voir comment les choses vont évoluer", a expliqué Corinne Diacre.

En février, les dissensions avaient été étalées au grand jour lorsque Katoto et Diani avaient dédié un but à Diallo, absente de la sélection.

"Ce n'était ni le lieu ni le moment", a regretté Diacre, qui prévoit de parler aux deux attaquantes.

- Une attaque stabilisée -

La sélectionneuse n'a pas surpris son monde avec ses autres choix: comme à chaque annonce de liste depuis plus d'un an, l'ancienne capitaine Amandine Henry, pourtant opérationnelle à Lyon, est laissée de côté.

Quant à l'absence de la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues (86 buts), Eugénie Le Sommer, elle peut s'expliquer par une blessure. Mais même à 100%, la Lyonnaise ne fait plus partie des plans de Diacre depuis avril 2021.

En attaque, la sélectionneuse couche systématiquement les noms de Katoto, Diani, Delphine Cascarino, Melvine Malard et Sandy Baltimore, depuis quelques mois. Intéressante en février, la polyvalente Clara Matéo (Paris FC) accroche elle aussi le bon wagon, au contraire de Valérie Gauvin, déclassée à Everton.

En défense, ni Perle Morroni (Lyon), en manque de temps de jeu, ni la jeune Elisa De Almeida (24 ans), qui en a retrouvé, ne sont parvenues à réintégrer le groupe France, guidé par la capitaine Wendie Renard.