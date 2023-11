Bleues: Katoto "espère avoir son pic" de forme en "février"

R: "Je le découvre et à la fois je ne le découvre pas car je l'ai souvent eu au téléphone depuis qu'il a été nommé. Mais ce n'est pas pareil quand tu as la personne en face et que tu travailles au quotidien, mais cela a l'air d'être la même personne. Inconsciemment, cela m'a aidée de l'avoir au téléphone, il a beaucoup échangé avec moi, il a besoin de cette communication. Je n'ai jamais eu autant un coach au téléphone. Il sait ce qu'il veut, c'est un bosseur, mais il est aussi gentil. Il sait être cool et être sérieux quand il faut l'être. Quand c'est le travail, c'est le travail."

Q: Comment vous sentez-vous physiquement depuis la reprise avec le PSG ?

R: "Ça va mieux, c'est encore dur mais depuis quelques semaines je me sens mieux. J'encaisse de mieux en mieux les semaines de travail. Je ne ressens pas de douleurs mais plutôt des gênes, je m'y attendais, je me suis préparée à cela. Le plus important c'est d'écouter mon corps et de travailler. J'espère avoir mon pic pendant la deuxième partie de saison, en février-mars. J'accepte, même si parfois il y a de la frustration car j'aime bien faire les choses."

Q: Comment avez-vous vécu les mois de blessures depuis juillet 2022 ?