Bleues: Le brassard de capitaine redonné à Wendie Renard en vue de l'Euro-2022

La sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre a annoncé jeudi avoir confié le brassard de capitaine à la Lyonnaise Wendie Renard, à qui elle l'avait retiré au début de son mandat en 2017, en vue de l'Euro-2022.

"Le capitaine à partir de demain et jusqu'à l'Euro sera Wendie", a annoncé la patronne des Bleues à L'Equipe et l'AFP, présents à Patras à la veille de Grèce-France vendredi (17h00) en début des qualifications pour le Mondial-2023. "On pense d'abord à l'intérêt général, à l'équipe. Cette nouvelle a été annoncée et acceptée par tout le monde de manière top", a-t-elle ajouté.