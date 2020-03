Bleues: "Pas besoin de parler, il faut faire", dit Amandine Henry à l'AFP

"Des fois, on peut manquer un peu de caractère", concède auprès de l'AFP la capitaine de l'équipe de France féminine Amandine Henry, pour qui "toutes les choses sont bonnes à dire" afin de faire avancer le groupe, même si la priorité doit rester "le terrain".

"Il n'y a pas besoin de parler, il faut faire", lance la Lyonnaise avant l'entrée en lice des Bleues dans le Tournoi de France mercredi contre le Canada à Calais.

Q: Corinne Diacre vous a confié le brassard à son arrivée en 2017. De quelle manière avez-vous évolué dans votre capitanat ?

R: "Au début, c'était nouveau pour moi. Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'écoute, je prends plus de recul, j'essaie de penser plus à l'équipe et moins à ma personne sans me perdre non plus. Je sais que je ne pourrai pas changer les choses moi-même, que c'est toute l'équipe qui devra se sentir concernée. Je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément même si, quand il faut le faire, je prends la parole. Je m'exprime surtout sur le terrain en étant leader technique. On est un groupe qui vit super bien, avec des joueuses assez responsables et qui savent comment gérer. Il n'y a pas de problème. Après, c'est sûr que si on en voit une avec plus de difficultés, j'y prêterai plus attention."

Q: Le style de capitanat propre à l'Américaine Megan Rapinoe, ça vous impressionne ?

R: "C'est tout à son image ! C'est quelqu'un qui exprime ce qu'elle pense, qui ose et qui veut révolutionner beaucoup de choses. Il en faut, des filles comme ça. Personnellement, je sais que je n'en serais pas capable. Mais elle prend beaucoup de risques, donc elle mérite."

Q: Est-ce que ce genre de leaders manque en France ?

R: "Je ne sais pas. Ce qui nous manque surtout, ce sont les résultats. Il n'y a pas besoin de parler, il faut faire."

Q: Les cadres des Bleues doivent-elles prendre plus de responsabilités ?

R: "C'est vrai que des fois, on peut manquer un peu de caractère, mais en même temps, je pense que cela vient avec l'expérience. On a un groupe assez jeune, même si quand il faut mettre le bleu de chauffe, il y a beaucoup de personnes pour le faire. Je sais que je peux compter sur beaucoup de filles."

Q: Comment avez-vous accueilli les propos de Gaëtane Thiney qui remettent en cause le management de l'équipe ?

R: "Gaëtane a sa façon de penser, nous on a la nôtre aussi. On est vingt dans le groupe, il y a peut-être vingt façons de penser. Chacune a son ressenti personnel. Après, c'est bien qu'elle l'ait exprimé parce que je pense que ça lui tenait à coeur. Si cela peut aider à ce qu'on évolue, très bien."

Q: Le dialogue entre le staff et les joueuses a-t-il évolué, justement ?

R: "Quand il y a une déception sportive, on est obligé de tout remettre à plat. Cela prend du temps. C'est normal que tout le monde se remette en question, individuellement déjà, mais aussi collectivement. On a eu une bonne discussion et, au fur et à mesure, on arrive à aller de l'avant. Il n'y a jamais trop de communication, toutes les choses sont bonnes à dire. Mais la communication est une chose, le terrain en est une autre."

Propos recueillis par Antoine MAIGNAN.