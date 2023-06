Bleus: Coman, de l'espoir pour l'éternelle doublure

Au sein d'une équipe de France sans allant et à court d'idées, Kingsley Coman a été le seul à surnager face à la modeste formation de Gibraltar (3-0), vendredi, caressant l'espoir de bousculer la hiérarchie et de sortir du rôle de joker dans l'attaque des Bleus.

A l'heure où les organismes sont usés et les têtes déjà aux vacances, le joueur du Bayern Munich a encore des jambes et la motivation intacte. Si ses coéquipiers ont affiché un visage pâle et fait le strict minimum pour se débarrasser de la 201e nation mondiale, l'ancien Parisien a été un danger constant par ses provocations balle au pied et ses dribbles.