Bleus: Griezmann reconduit, sept changements contre la Croatie

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a procédé à sept changements pour affronter mardi la Croatie à Saint-Denis, par rapport au onze ayant démarré trois jours plus tôt en Suède (victoire 1-0), maintenant sa confiance à Antoine Griezmann.

Le Barcelonais, auteur d'un penalty manqué en ouverture de la Ligue des nations samedi à Solna, garde les clés de l'animation offensive des champions du monde dans un Stade de France à huis clos pour les retrouvailles des Français avec les Croates, finalistes du Mondial-2018.

Privé de Kylian Mbappé, testé positif au Covid-19 lundi soir et donc indisponible, Deschamps a fait beaucoup tourner, comme annoncé.

Outre Griezmann, le gardien Hugo Lloris, le milieu de terrain très en vue en Suède N'Golo Kanté et le nouveau venu de la défense Dayot Upamecano sont les seuls à conserver leur place de titulaire.

Dans un système à trois défenseurs centraux comme en Suède, Deschamps a titularisé Clément Lenglet et Lucas Hernandez, à la place de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe.

Au milieu, Kanté est associé au Rennais Steven Nzonzi, qui remplace Adrien Rabiot. Le Madrilène Ferland Mendy occupe le couloir gauche, Moussa Sissoko le droit.

En attaque, autour de Griezmann se déploient Wissam Ben Yedder et Anthony Martial.

Il faudra patienter pour voir le jeune prodige Eduardo Camavinga, qui peut devenir à 17 ans et 9 mois le plus jeune Français sélectionné depuis plus d'un siècle. Mais Deschamps a dit lundi qu'il n'avait "aucune objection à ce qu'il ait du temps de jeu".

Côté croate, en l'absence du duo star Luka Modric-Ivan Rakitic, absents de la sélection pour ce rassemblement, le joueur du Bayern Munich Ivan Perisic fait son retour comme capitaine après avoir été remplaçant samedi lors de la débâcle croate au Portugal (4-1).

Les équipes:

France:

Lloris (cap.) - Upamecano, Lenglet, Hernandez - Sissoko, Kanté, Nzonzi, F. Mendy - Griezmann - Ben Yedder, Martial

Sélectionneur: Didier Deschamps

Croatie:

Livakovic - Uremovic, Lovren, Caleta-Car, Melnjac - Kovacic, Brozovic, Vlasic - Rebic, Kramaric, Perisic (cap.)

Sélectionneur: Zlatko Dalic

Arbitre: Ovidiu Hategan (ROU)