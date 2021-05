Bleus: Kanté, l'atout-maître à ménager

L'infatigable N'Golo Kanté, héros de Chelsea samedi en finale de Ligue des champions, s'apprête à rejoindre Clairefontaine avec l'Euro en tête, un atout plus que précieux pour l'équipe de France de Didier Deschamps, soucieux cependant de préserver un diamant pas épargné par les blessures.

Ses yeux pétillants et son sourire malicieux ont fait chavirer ses supporters quand, au bout d'un match qu'il a illuminé, "NG" a soulevé cette Coupe aux grandes oreilles qui manquait à son palmarès déjà hors norme. Mais ne parlez pas de Ballon d'Or à l'"homme du match" de la finale.

"Non, pour l'instant on savoure la Ligue des champions, l'Euro c'est bientôt, on va rejoindre l'équipe de France et on espère le remporter aussi", s'est projeté le champion du monde de 30 ans, attendu lundi chez les Bleus en compagnie des autres "Blues" Kurt Zouma et Olivier Giroud.

Pour l'ancien joueur de Caen et Leicester, devenu professionnel à 22 ans seulement, les premiers jours à Clairefontaine seront placés sous le signe de la récupération. La saison a encore été très longue pour le milieu de Chelsea qui, samedi, a disputé son 48e match en club!

Cette incroyable statistique aurait même pu être encore plus élevée sans quelques soucis physiques au cours de l'exercice. Peu utilisé en Ligue des champions à la fin de l'automne, il a été blessé en janvier et a manqué la fin de championnat en raison d'un souci aux adducteurs.

En équipe de France, le sélectionneur a souvent pris soin de le ménager au début de chaque rassemblement. C'était le cas en octobre où il est resté sur le banc contre l'Ukraine (7-1) et en novembre où il est entré avant l'heure de jeu contre la Finlande (défaite 2-0).

- "Une grosse sécurité" -

"Il faut qu'il soit épargné par les pépins physiques parce qu'il enchaîne depuis plusieurs saisons. Il est dans un poste où il ne s'économise pas et, même quand il y a un résultat de son équipe quasiment assuré, ça ne l'empêche pas dans les dernières minutes de faire les mêmes efforts", a déjà expliqué Deschamps.

Kanté "n'est pas un robot", mais "c'est +NG+, il est comme ça, je ne vais pas le changer", avait-il ajouté en mars, avant les trois matches de qualification au Mondial-2022.

Titulaire pour la première rencontre contre l'Ukraine (1-1), le milieu de Chelsea s'était blessé à la cuisse gauche en toute fin de rencontre, conduisant à son forfait pour les deux matches suivants au Kazakhstan et en Bosnie.

Les Bleus vont croiser les doigts pour que leur joyau brille de mille feux à l'Euro (11 juin-11 juillet), tant il est précieux pour l'équilibre de l'équipe.

"+NG+ c'est vraiment une grosse sécurité que tu peux avoir au milieu de terrain. Tu sais qu'il couvre tous les ballons, il apporte défensivement et offensivement, il trouve les bonnes passes entre les lignes. C'est un joueur très, très complet qui le montre chaque saison", expliquait samedi à l'AFP le milieu de l'Atlético Madrid Thomas Lemar, dont il est proche.

Champion du monde en 2018 avec lui, Olivier Giroud partage son quotidien avec Kanté à Chelsea, ce qui ne l'empêche pas de rester en admiration. Après la finale de Ligue des champions, l'attaquant s'est montré dithyrambique.

"Il est énorme, il a récupéré cinquante ballons, il leur a fait mal... Je ne sais pas quoi dire, il est incroyable ce mec, il court de partout, il fait des différences, il comble des brèches, il récupère des ballons... Avec lui on a l'impression d'être douze sur le terrain", a plaisanté Giroud.