Bleus: Karim Benzema, seul sur son nuage

Une semaine dans les étoiles: six jours après avoir soulevé sa cinquième Ligue des champions au Stade de France, Karim Benzema a régalé la même enceinte en marquant avec l'équipe de France, vendredi contre le Danemark (1-2), sans parvenir à sauver les Bleus du faux-pas.

Lui qui fut si longtemps banni de cette pelouse de Seine-Saint-Denis en a fait son jardin en quelques jours... Un trophée le samedi sous le maillot du Real Madrid, un but digne d'un Ballon d'Or le vendredi, sous la tunique bleue: la semaine aurait été parfaite pour l'avant-centre de 34 ans sans une défaite encaissée dans les dernières minutes.

Le public ne s'y est pas trompé, en chantant longuement en l'honneur du "Nueve", auteur vendredi de son 37e but en sélection, le 10e depuis son retour surprise il y a un an, après cinq années loin de Clairefontaine et de Saint-Denis.

Si les Bleus n'ont pas tout réussi, loin de là, le favori de la prochaine cérémonie du Ballon d'Or a de son côté choisi de rester sur son nuage.

Et de quelle manière ! Son enchaînement électrisant à la 51e minute, à la conclusion d'un une-deux avec Christopher Nkunku, non sans laisser sur place trois défenseurs, a illuminé une soirée jusque là assez pauvre en occasions.

Malgré une préparation tronquée - il n'a participé à aucune séance collective intense cette semaine, excepté en veille de match -, le Madrilène s'était déjà procuré l'occasion la plus renversante de la première période, d'une succession de dribbles étincelante. Mais sa frappe avait été contrée, sur un service de N'Golo Kanté (13e).

- Avec Mbappé, connexion tronquée -

Après un détour festif par Madrid dimanche, l'ancien Lyonnais a retrouvé Clairefontaine lundi soir avec le sourire, après avoir raté sur blessure le rassemblement de mars.

Quelques félicitations de ses coéquipiers plus tard, le Madrilène a repris le fil de son histoire bleue: hors de question pour lui de manquer la première rencontre malgré un rude enchaînement physique et une longue saison. Hors de question, non plus, de sortir du terrain après les buts danois: le Madrilène a joué 90 minutes à Saint-Denis.

"Son retour, ça s'est très bien passé, on est heureux pour lui. C'est un grand professionnel, il est toujours au top niveau, ce n'est pas pour rien qu'il est un des meilleurs N.9 du monde", l'avait salué son partenaire Benjamin Pavard en conférence de presse ces derniers jours.

Si son association avec Mbappé était particulièrement scrutée après l'épisode de la prolongation du Parisien au PSG au détriment du Real, celle-ci a été réduite à une mi-temps, après la sortie sur blessure du Bondynois, touché au genou gauche.

C'est peut-être le défi principal qui attend Benzema pour les prochaines rencontres des Bleus, à commencer par le déplacement en Croatie lundi: se requinquer, et retrouver la flamme d'un duo auteur de 15 des 27 derniers buts des Bleus.

Car contrairement à la dernière édition de la Ligue des nations, où deux buts de Benzema avaient suffi à renverser la Belgique et l'Espagne lors du Final 4 en Italie, cette fois-ci, la France s'est inclinée malgré lui.