Bleus, la course à l'Euro: Varane roi mage, Ndombélé agace Mourinho

L'année 2020 commence bien pour Raphaël Varane, mué en buteur providentiel au Real Madrid ce week-end. Chez les milieux de terrain des Bleus, les fêtes furent moins reposantes: Tanguy Ndombélé, Paul Pogba et Steven Nzonzi vivent une période compliquée.

- Varane "prend de l'importance" -

En Espagne, le roi mage des Madrilènes s'appelait Raphaël Varane ce week-end. Le défenseur central international français (26 ans, 64 sél., 5 buts chez les Bleus), a été le grand artisan de la victoire du Real Madrid sur le terrain de Getafe en inscrivant un doublé (3-0).

Après un mois de décembre de haute volée, où il avait inscrit son premier but de la saison, le champion du monde a été de nouveau impérial samedi, malgré une petite erreur de transmission (20e) sans conséquences. Après ces deuxième et troisième buts en Liga, seul Karim Benzema (12) a marqué plus que Varane en championnat au Real.

Une prestation qui devrait encore plus asseoir sa condition de taulier défensif dans le dispositif de Didier Deschamps: le défenseur central champion du monde a joué l'intégralité de tous les matches de qualification de l'équipe de France pour l'Euro-2020 depuis mars, sauf un, en Andorre (9 matches sur 10, 810 minutes jouées sur 900 possibles), et a même porté le brassard de capitaine contre l'Islande et la Turquie, en octobre, et la Moldavie en novembre.

"Cela fait un petit moment qu'il prend de l'importance dans l'équipe", a estimé samedi Zinédine Zidane, son entraîneur au Real. "C'est important d'avoir un autre leader quand il n'y a plus Sergio (Ramos). C'est le chemin normal de ce qu'il est en train de faire. Ce qui est positif, c'est qu'il a également beaucoup communiqué avec Militao (l'autre défenseur central). C'est bien de le voir comme ça, et c'est bien aussi de le voir en position offensive, de le voir marquer."

Aux côtés de Varane, le latéral gauche Ferland Mendy a également offert une prestation convaincante. L'ex-Lyonnais (24 ans, 4 sél.), plus appelé chez les Bleus depuis la victoire en Andorre (4-0, le 11 juin), profite de l'absence sur blessure de Marcelo pour gagner du galon dans le couloir gauche du Real… Suffisant pour convaincre Deschamps de l'appeler et bouleverser sa hiérarchie ?

- Ndombélé, Pogba et Nzonzi, 2020 commence mal -

Deschamps a en tout cas plus de soucis à se faire concernant son milieu de terrain. En effet, Paul Pogba, déjà absent pendant une grande partie du début de saison, a rechuté. Opéré d'une cheville, le joueur de Manchester United ne devrait pas rejouer en janvier.

Une blessure qui arrive dans une période tendue pour l'ancien milieu de la Juventus Turin: celui-ci est en effet toujours plus régulièrement annoncé sur le départ, et son agent Mino Raiola en a rajouté une couche pendant les fêtes en osant déclarer dans la presse italienne que ManU "pourrait même briser un Diego Maradona ou un Pelé".

Côté blessures, Tanguy Ndombélé, qui souffre de pépins récurrents aux adducteurs, n'est pas mieux loti. Alors que Tottenham marque le coup, l'ex-milieu de Lyon a été piqué par son entraîneur José Mourinho en milieu de semaine.

"Ndombélé est tout le temps blessé. Il est blessé, il n'est pas blessé, il joue un match, il est blessé la semaine d'après... Bien sûr que c'est un problème. Et cela dure depuis le début de la saison", a lancé le "Special One" le 1er janvier après le match à Southampton, où le joueur a demandé à sortir à la 25e minute.

La situation est peut-être encore pire pour Steven Nzonzi. Le champion du monde est écarté de l'effectif de Galatasaray pour "comportement inapproprié" depuis la mi-décembre et il n'a toujours pas rejoué. Il fait partie des quelques grands noms qui pourraient animer le mercato hivernal et est déjà annoncé du côté de Lyon, ou en Angleterre.

Alors que Deschamps n'en fait plus une évidence au milieu de terrain, Nzonzi est donc sous pression s'il espère voir l'Euro...