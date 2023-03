Bleus: le doyen Giroud prolonge son bail, trois nouveaux appelés

Didier Deschamps a injecté du sang neuf en équipe de France avec la convocation jeudi de trois novices, dont le défenseur Wesley Fofana et le milieu Khéphren Thuram, pour les qualifications à l'Euro-2024 auxquelles participera le doyen Olivier Giroud, 36 ans.

Les nouveaux appelés intègrent les rangs des vice-champions du monde à la faveur des retraites internationales de Hugo Lloris et Raphaël Varane, capitaine et vice-capitaine il y a trois mois à Doha, et du Ballon d'Or Karim Benzema, fâché avec le sélectionneur.