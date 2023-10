Bleus: Mbappé, des "Oranje" pour dégripper la mécanique

En mal d'efficacité depuis quatre matches avec le PSG, la superstar des Bleus Kylian Mbappé a une belle occasion, vendredi aux Pays-Bas, de retrouver le chemin du but et, déjà, qualifier la France pour l'Euro-2024.

"Même quand il fait des choses bien ou très bien, il a encore envie de faire mieux", soulignait le sélectionneur Didier Deschamps à Clairefontaine, où les Bleus étaient rassemblés depuis lundi, conscient que son capitaine "lui-même le premier (...) ne peut pas être satisfait de ce qu'il fait".

- Les actes, à défaut de paroles -

Pour cela, on ne peut que croire sur parole "DD" et se baser sur les prochains actes du Parisien sur le terrain. Car pour ce qui est des paroles publiques de celui-ci, elles sont inexistantes depuis le feuilleton estival - et désormais annuel - autour de son avenir en suspens au PSG.