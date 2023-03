Bleus: Mbappé égale Benzema, fin de disette pour Griezmann

Trois jours après son 32e anniversaire, le meneur de jeu de l'Atlético Madrid a enfin retrouvé le goût du but sous le maillot bleu, en ouverture des qualifications à l'Euro-2024 à Saint-Denis. Il a marqué son 43e but international dès la deuxième minute, servi par Mbappé.

Avec son 37e but chez les Bleus, Kylian Mbappé est devenu l'égal de Karim Benzema, tandis qu'Antoine Griezmann a mis fin à une série de seize matches sans marquer en équipe de France, vendredi contre les Pays-Bas.

Son dernier but remontait au 13 novembre 2021 contre le Kazakhstan (8-0) et il avait traversé la Coupe du monde 2022 sans marquer, à un poste plus reculé.

Troisième meilleur buteur français de l'histoire, derrière Olivier Giroud (53 buts) et Thierry Henry (51), Griezmann compte désormais quarante-trois buts au soir de sa 118e sélection, la 75e d'affilée (record).

Passeur sur le premier but, Mbappé a lui aussi marqué à la 21e minute. Ce 37e but en sélection permet au nouveau capitaine de se classer au cinquième rang des buteurs français, à 24 ans et après 67 sélections seulement.