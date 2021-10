Bleus: "On ne laisse personne de côté", assure Varane à propos de Mbappé

Un manque de soutien pour Kylian Mbappé durant l'Euro? "On ne laisse personne de côté", a rétorqué le vice-capitaine de l'équipe de France Raphaël Varane mardi, répondant aux regrets de l'attaquant parisien exprimés dans la presse.

"Dans le groupe, c'est assez clair, et ça l'a tout de suite été après le match (contre la Suisse en huitième de finale). On est ensemble quand ça se passe bien et quand ça se passe moins bien. On assume ensemble, on ne laisse personne de côté, c'est notre philosophie, on ne va pas la changer", a dit le défenseur de Manchester United en conférence de presse depuis le centre d'entraînement de Clairefontaine.

Dans un entretien au quotidien L'Equipe publié mardi, Mbappé a concédé qu'il "aurait été agréable" de recevoir plus de soutien de ses partenaires après son tir au but raté face aux Suisses (3-3, 5-4 tab), même si certains sont venus le voir "dans le vestiaire".

L'attaquant du Paris SG a aussi dit avoir été "choqué" de se "faire traiter de singe pour un penalty" sur les réseaux sociaux, ajoutant en outre avoir eu l'impression qu'on lui faisait comprendre que son "ego faisait perdre" les Bleus et qu'il "voulai(t) prendre trop de place". Un sujet qu'il a évoqué lors d'une réunion avec le président de la Fédération française Noël Le Graët.

Interrogé au sujet de son partenaire, le défenseur Lucas Hernandez a lui affirmé avoir vu Mbappé "intégré à 100% avec l'équipe" pendant l'Euro. "C'est un joueur énorme, tout le monde l'aime en équipe de France, il est très respecté. C'est un jeune joueur mais déjà un cadre (…) on a besoin de lui ici", a lancé le joueur du Bayern Munich.

Quant à l'avenir du buteur de 22 ans, qui a confirmé avoir demandé à partir au Real Madrid cet été, "c'est lui qui décide", a assuré Varane. "Il a la maturité pour choisir avec ses proches. Il a la tête sur les épaules, il sait ce qu'il veut. Ce n'est pas mon rôle de le conseiller", a ajouté l'ancien Madrilène, parti à Manchester cet été.