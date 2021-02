Bleus: Tolisso gravement blessé, devrait manquer l'Euro

L'international français du Bayern Munich Corentin Tolisso a été opéré vendredi d'une grave déchirure d'un tendon musculaire d'une cuisse qui devrait le priver de l'Euro, son entraîneur Hansi Flick évoquant vendredi "une longue absence".

"C'est une grave blessure musculaire, une déchirure d'un tendon. Sur un tir (à l'entraînement), il a ressenti une douleur intense, il n'y avait eu aucun signe avant-coureur", a précisé le coach du Bayern.

Selon des médias allemands, le milieu de terrain de 26 ans pourrait être absent jusqu'à six mois et serait donc contraint de déclarer forfait pour l'Euro-2020, reprogrammé du 11 juin au 11 juillet 2021 en raison du Covid-19.

"J'ai parlé avec lui ce matin (vendredi). Il a déjà été opéré, mais nous ne connaissons pas encore les résultats", a précisé Flick lors de sa conférence de presse à la veille du match de Bundesliga à Francfort.

"Ça m'a vraiment fait mal pour lui. Je suis plus que convaincu qu'il n'avait besoin que d'un peu de rythme (...) Nous le soutiendrons pendant les semaines et les mois à venir pour qu'il revienne à son meilleur niveau", a-t-il ajouté.

Tolisso avait toujours été un deuxième choix cette saison pour Hansi Flick, qui ne l'a titularisé que sept fois en 22 journées de Bundesliga.

Le champion du monde 2018 a beaucoup été freiné par les blessures ces trois dernières années. En 2018-2019, il a manqué une grande partie de la saison, de septembre à mars, à cause d'une rupture des ligaments croisés.

La saison dernière, il a été absent deux mois et demi, d'avril à juin (alors que le championnat avait repris après l'interruption due au Covid-19), en raison d'une opération à une cheville. Et cette saison, l'ancien Lyonnais avait déjà raté six matches pour deux blessures musculaires différentes.

En partie sans doute à cause de ces blessures, Tolisso ne s'est jamais vraiment imposé au Bayern depuis son arrivée en 2017 en provenance de Lyon, pour 41,5 millions d'euros, ce qui avait fait de lui à l'époque le joueur le plus cher jamais acheté par le Bayern (record battu depuis par Lucas Hernandez, 80 millions).

Il n'est resté pour l'instant qu'une doublure pour le duo d'internationaux allemands Joshua Kimmich et Leon Goretzka.