Eden Hazard peut souffler: le Real Madrid voudrait continuer avec Zinedine Zidane

Zinedine Zidane pourrait bien poursuivre son aventure au Real Madrid. Selon le journal AS, le club a clairement l'intention de conserver son entraîneur la saison prochaine. Ce qui pourrait faire les affaires d'Eden Hazard.

Mais qui sera l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine ? La question se pose régulièrement, Zinedine Zidane n'ayant pas encore communiqué sur ses intentions pour le futur. Il pourrait quitter le navire pour la deuxième fois, mais selon le journal AS, le club cherche à le conserver.

En effet, le contrat du Français court jusqu'en 2022 et le Real Madrid ne lui reprocherait pas grand chose. Le club peut encore gagner le titre en Liga et a atteint le dernier carré de la C1. La Juventus serait aussi intéressée par Zidane, qui y retrouverait un club qu'il a également bien connu.

Son maintien serait une bonne nouvelle pour Eden Hazard, qui est dans les petits papiers de Zidane depuis de nombreuses années. Selon AS, le Real Madrid prépare tout de même un plan B et trois noms, dont celui de Massimiliano Allegri, seraient déjà inscrits dans la shortlist. Joachim Löw et Raul sont également cités.