Bras de fer en vue entre Lewandowski et le Bayern Munich: l'agent du Polonais tacle le club allemand

Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich. L'information n'est plus un secret, alors que le Polonais de 33 ans a entamé des discussions avec le FC Barcelone en vue d'une arrivée dans le club cet été. En fin de contrat dans un an, il pourrait rapporter un peu d'argent au club bavarois, qui avance cependant son intention de le conserver encore un peu.

Des propos qui ne plaisent pas du tout à Pini Zahavi, l'agent de Lewandowski. Selon lui, le Bayern doit se faire à l'idée que l'attaquant veut changer d'air. Il critique aussi la méthode du club allemand. "En fait, je ne voulais pas le faire par le biais des médias, car j'ai beaucoup de respect pour ce club historique. Mais il m'est impossible de ne pas répondre aux déclarations de Hasan Salihamidzic. Robert a tout donné au Bayern pendant huit ans et a maintenant la chance de réaliser le rêve de sa vie. Pourquoi le Bayern le prive-t-il de cette opportunité ?", s'est-il interrogé dans le Bild.

Selon lui, il n'y a aujourd'hui aucun doute dans l'esprit du joueur, qui ne pense qu'au Barça, qui peine à tomber d'accord avec le club catalan. "Ce n'est pas une question d'argent. Robert n'est pas concerné par cela et moi non plus. Mais Robert ne se sent plus respecté par la direction du club du Bayern depuis quelques mois maintenant. Ils ne lui ont jamais fait d'offre pour un nouveau contrat : quand j'ai demandé des informations à ce sujet, il y avait des doutes. Pour Robert, le Bayern appartient désormais à l'histoire ancienne", a déclaré Zahavi, qui a recommandé au Bayern de ne pas retenir un joueur qui voulait partir.

Le bras de fer est désormais lancé entre le Bayern et son mythique attaquant.