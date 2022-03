Harry Kane marque contre Leandro Trossard et célèbre en explosant une bouteille de Coca (vidéo)

Tottenham s'est imposé 0-2 sur le terrain de Brigthon ce mercredi après-midi. Il s'agit d'une victoire importante pour les Spurs qui courent toujours derrière les places qualificatives pour les Coupes d'Europe.

Harry Kane a marqué le second but de son équipe et sa célébration était de manière inattendue totalement insolite. Une bouteille de soda certainement lancée des tribunes est arrivée près de l'attaquant anglais qui a shooté dedans.

Le rendu donne une photo des plus insolites (à voir ci dessous).

Avec 48 points, Tottenham (7e) est à égalité avec West Ham (6e) mais compte un match de retard. Si les hommes d'Antonio Conte venaient à gagner ce match en retard, ils prendraient la 5e place à Manchester United.