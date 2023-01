Un hommage démentiel: un agriculteur argentin craque et dessine le visage de Messi dans son champ (vidéo)

Après les tatouages, les fresques murales... les champs de maïs. Les hommages en Argentine à Lionel Messi, capitaine de la sélection championne du monde de football, n'ont pas de limites, à l'image de champs plantés de manière à représenter des visages monumentaux du N.10.

Avec le maïs qui germe, l'un de ces visages, de 460 mètres sur 320, devient chaque jour un peu plus visible (avec un peu d'altitude) dans un champ de Ballesteros, dans la province de Cordoba (nord), a expliqué à l'AFP Charly Faricelli, ingénieur agronome à l'origine de l'initiative. "L'idée était un hommage du monde agricole à Lionel Messi, et ce, qu'il gagne la Coupe du monde ou pas, ce que Dieu merci il a fait. Une forme de tatouage des producteurs agricoles. L'ensemencement a commencé avant le début du Mondial, donc c'était vraiment un acte de foi", a-t-il plaisanté.

Le visage a été réalisé par des concentrations de semences distinctes qui produisent le contraste visuel, avec l'aide d'une plateforme d'agriculture numérique. "Avec les progrès de la technologie, l'engin agricole sait exactement, à mesure qu'il avance, combien de graines il doit planter à quel endroit", explique l'ingénieur. Charly Faricelli a invité sur les réseaux sociaux d'autres à imiter son hommage, partageant son logiciel. Aussi "avant, pendant et après le Mondial, 25 visages de Messi ont ainsi été semés, dans cinq provinces, du maïs principalement", a-t-il expliqué. Certains se voient bien, d'autres moins ou pas encore, en fonction de la date de semis, de la sécheresse locale ou pas.

"On est très heureux de cet hommage, très heureux du titre au Mondial. Et on s'identifie à la sélection, car elle a souffert avant de gagner, or le monde agricole souffre aussi", a-t-il dit en référence à la sécheresse qui sévit dans des provinces centre-est du pays, dont Cordoba. Même si de la pluie était annoncée à Ballesteros ces prochains jours. Et une fois la récolte réalisée, en juin-juillet, le visage de Messi y restera visible, grâce à la concentration supérieure de fanes et résidus. Eternel, en quelque sorte.