7 ans après son départ, Romelu Lukaku fait officiellement son retour à Chelsea (vidéo)

Romelu Lukaku retourne à Chelsea, club qu'il avait quitté en 2014. L'Inter Milan et le vainqueur de la dernière Ligue des Champions ont officialisé jeudi le transfert du Diable Rouge qui a signé un contrat de cinq ans avec les Blues.

Romelu Lukaku est un joueur de Chelsea. Le club londonien a confirmé la signature du Diable Rouge jusqu'en 2026. L'attaquant belge de 28 ans revient à Chelsea après 7 ans loin des bases londoniennes. Il coûtera 115 millions d'euros. Lukaku quitte l'Inter après deux saisons, 95 matchs, 64 buts, un titre de champion d'Italie et un titre de meilleur joueur de la saison attribué par la Serie A.

Lors de son premier passage à Chelsea, entre 2011 et 2014, Lukaku n'avait joué que 15 matchs. Il avait ensuite été prêté à West Brom et Everton, où il s'était ensuite définitivement engagé. Il revient avec un autre statut et une volonté de prouver qu'il est prêt à réussir au sein d'un club évoluant au sommet du football européen, vainqueur sortant de la Ligue des Champions.

Le parcours de Romelu Lukaku

Après trois saisons bien remplies à Anderlecht (champion de Belgique et meilleur buteur du championnat en 2010), l'avant-centre avait en effet posé ses valises à Stamford Bridge en 2011, à 18 ans, pour 15 millions d'euros. Peu utilisé lors de sa première saison, il avait été prêté à West Bromwich Albion en 2012-2013. Avec 17 buts en 35 rencontres de Premier League, son passage à WBA avait été réussi. Chelsea choisissait de le prêter à Everton la saison suivante.

A Goodison Park, il rencontrait Roberto Martinez, qui allait ensuite devenir son sélectionneur en équipe nationale. Ses 15 buts en 31 rencontres convainquait les 'Toffees' de le recruter définitivement, en échange de 35 millions d'euros, mettant ainsi un terme à sa première aventure avec Chelsea. 'Big Rom' terminait cette première expérience à Londres avec 15 matchs et aucun but inscrit. Durant les trois saisons suivantes à Everton, il confirmait son statut de valeur sûre de la Premier League. Ce qui lui valait un transfert, en 2017, à Manchester United pour 84,7 millions d'euros.

Deux ans plus tard, il s'envolait pour l'Italie, fortement voulu par Antonio Conte à l'Inter, qui déboursait 74 millions d'euros pour l'acquérir. A San Siro, Lukaku prenait une nouvelle dimension. Deuxième de la Serie A et finaliste de l'Europa League la première saison, 'Big Rom' recevait le prix de Joueur de la saison en Europa League. La saison suivante, il menait l'Inter à la conquête d'un Scudetto qui manquait depuis 2010 en inscrivant 24 buts et délivrant 11 passes décisives.