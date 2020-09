C'est officiel: Alvaro Morata fait son grand retour à la Juventus (photos et vidéo)

Alvaro Morata est de retour à la Juventus. L'attaquant espagnol de 27 ans est prêté par l'Atlético Madrid pour une saison, avec une option pour prolonger le prêt d'une saison et une option d'achat.

Morata avait déjà évolué à la Juventus de 2014 à 2016. Il avait disputé 93 rencontres, marquant 27 buts, et remporté deux championnats et deux coupes d'Italie. Il avait joué un grand rôle dans le parcours de la Juventus en Ligue des Champions 2015, la 'Vieille Dame' étant battue en finale par le FC Barcelone. Morata était ensuite retourné au Real Madrid, l'un de ses clubs formateurs, avant de rejoindre Chelsea en 2017. En janvier 2019, il était recruté par l'Atlético, son autre club formateur. La saison passée, il a marqué 12 buts en 34 rencontres de Liga. Morata compte 33 apparitions et 17 buts en équipe nationale espagnole. Pour son retour à Turin, la Juventus déboursera 10 millions d'euros pour le prêt d'une saison. Au terme de la saison, les 'Bianconeri' pourront soit le recruter pour 45 millions d'euros, soit prolonger le prêt pour 10 millions d'euros. Dans ce cas, l'option d'achat au terme de la saison 2021/2022 sera alors de 35 millions d'euros.