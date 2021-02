C1: "C'est magnifique, mais on n'a rien gagné", tempère Mbappé

"C'est magnifique, mais on n'a rien gagné": l'attaquant star Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, a voulu calmer le jeu après l'exploit du Paris SG sur le terrain du FC Barcelone (4-1), mardi, qui le place aux portes des quarts de finale de la Ligue des champions.

"On est très content. C'est un match très important pour nous. On voulait venir ici et gagner. C'est ce qu'on a fait avec la manière", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport, après ce 8e de finale aller.

"J'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PSG, c'est un maillot qui me tient à coeur. Je n'ai pas toujours eu de la réussite, je vais peut-être encore rater des matches, mais jamais dans la vie je vais me cacher, même si on fait des erreurs dans la vie. Aujourd'hui, mon travail acharné paye", a prolongé le jeune champion du monde.

En leader, en l'absence de Neymar et Angel Di Maria, Mbappé a incarné la grande performance de Parisiens qui, jusque-là, n'arrivaient pas à séduire.

"Le coach (Mauricio Pochettino) a fait un merveilleux travail depuis qu'il est arrivé (début janvier), mais il a continué le travail de Thomas Tuchel, qui a fait un travail extraordinaire avec la finale. On a été un peu chahutés, il y a eu le Covid, l'absence de préparation... On ne peut pas se donner des excuses, mais la vérité, c'est qu'on a un bon staff. On commence à être de mieux en mieux physiquement, on n'est pas encore au pic de notre forme. On va essayer de continuer à progresser", a-t-il expliqué.

Comme en janvier, Mbappé a balayé les questions sur son avenir, alors qu'il négocie la prolongation de son contrat expirant en 2022: "C'est +con+ de jouer son avenir sur un match, qu'il soit bon ou mauvais. C'est ridicule. La vérité, c'est que c'est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J'ai toujours dit que je suis heureux ici, après ce genre de matches, je le suis encore plus."