C1: Dortmund-PSG et Atlético-Liverpool pour ouvrir le bal des 8es

L'attaquant du Paris-SG, Kylian Mbappé, félicité par son homologue brésilien Neymar après son but lors du match de Ligue 1 face à Montpellier, au Parc des Princes, le 1er février 2020MARTIN BUREAU

Les choses sérieuses commencent en Ligue des champions: la phase des huitièmes de finale, à élimination directe, débute mardi avec deux chocs de haut vol en ouverture, entre d'une part Dortmund et le Paris SG et d'autre part l'Atlético Madrid et Liverpool (21h00).

Les Reds, tenants du titre, partent favoris face aux Espagnols. En confiance avec leur victoire de l'an dernier, les hommes de Jurgen Klopp peuvent également s'appuyer sur des résultats exemplaires sur le plan domestique: une seule défaite lors de leurs 56 dernières rencontres en Premier League, qu'ils dominent pour le moment allégrement avec 25 points d'avance sur leur premier poursuivant.

De quoi impressionner l'Atlético, en plein doute après un mois de janvier calamiteux sur le plan domestique. Et ce, alors que l'an dernier, le stade des huitièmes avait été fatal pour les "Colchoneros", dont l'entraîneur Diego Simeone apparait plus que jamais fragilisé.

De son côté, le PSG tentera de rompre la malédiction qui semble le poursuivre à ce stade de la compétition. Trois éliminations sur les trois dernières années en 8es, les Parisiens ont de quoi trembler à Dortmund, malgré les retours attendus des superstars Neymar (côtes) et Kylian Mbappé (ménagé).

D'autant que le Borussia peut s'appuyer sur sa nouvelle pépite, le Norvégien Erling Braut Haaland (19 ans), auteur de débuts fracassants depuis son arrivée cet hiver en provenance de Salzbourg.

La suite s'annonce elle aussi alléchante la semaine prochaine avec notamment l'affiche entre le Real Madrid et Manchester City.

Programme des matches de la 1re journée de la Ligue des champions qui sera disputée les mardi 18 février, mercredi 19 février, mardi 25 février et mercredi 26 février (en heures GMT):

Mardi 18 février:

(20h00) Atlético Madrid (ESP) - Liverpool (ENG)

Dortmund (GER) - Paris SG (FRA)

Mercredi 19 février:

(20h00) Tottenham (ENG) - RB Leipzig (GER)

Atalanta Bergame (ITA) - Valence CF (ESP)

Mardi 25 février:

(20h00) Chelsea (ENG) - Bayern Munich (GER)

Naples (ITA) - Barcelone (ESP)

Mercredi 26 février:

(20h00) Lyon (FRA) - Juventus Turin (ITA)

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)