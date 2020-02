C1: Flick et ses guerriers, hommes clés du nouveau Bayern

Dominateur en Bundesliga, impitoyable en Ligue des champions: le Bayern Munich, vainqueur 3-0 mardi soir à Stamford Bridge contre Chelsea en 8e de finale aller de C1, marche sur l'eau depuis la prise de fonctions de Hansi Flick.

L'entraîneur, qui a remplacé Niko Kovac en novembre, a su promouvoir une ossature autour de quelques hommes clés, vieux briscards comme Thomas Müller ou nouveaux talents comme Alphonso Davies.

. Hansi Flick, le magicien discret

Jusqu'à 54 ans, ce technicien a trouvé sa place dans des rôles de numéro deux, de Joachim Löw d'abord, puis de Niko Kovac à Munich. Mais son arrivée sur le banc a métamorphosé le Bayern.

De l'avis général, ce sont avant tout ses qualités humaines qui ont fait la différence. "Il a une très grande compétence sociale, et une équipe comme le Bayern a besoin de ça", note l'ancienne gloire du club Stefan Effenberg.

"On a vu dans cette victoire la patte de l'entraîneur", renchérit Lothar Matthäus, ex-Ballon d'Or aujourd'hui consultant, "ce n'est pas seulement un succès pour l'équipe, mais aussi pour Hansi Flick. Mettre en place la bonne tactique et préparer l'équipe comme il l'a fait mérite de grands compliments".

. Müller, l'idole ressuscitée

L'homme qui incarne à lui seul les valeurs du Bayern avait perdu de son lustre depuis trois saisons, au point d'être définitivement évincé de l'équipe nationale à 29 ans par le sélectionneur Joachim Löw.

Flick lui fait confiance, et Müller est redevenu Müller: un joueur peu élégant certes, mais au jeu atypique qui désoriente ses adversaires, capable de marquer dans toutes les positions et de délivrer des caviars à ses équipiers.

"Il est très intelligent, il sait offrir des solutions", dit de lui Hansi Flick.

"Cela fait plaisir de le voir retrouver sa légèreté, son humour", ajoute Effenberg, "nous avons connu des phases où ce n'était plus comme ça. Cela signifie qu'il sent la confiance de l'entraîneur".

. Serge Gnabry, l'étoile montante

Percutant comme Ribéry, doué face au but comme Robben, Gnabry incarne à 24 ans l'avenir du Bayern et celui de l'équipe d'Allemagne! La Ligue des champions semble l'inspirer particulièrement. Ses deux buts somptueux contre Chelsea portent à 6 son total cette saison, après le retentissant quadruplé réussi en phase de poule sur la pelouse de Tottenham (7-2).

La presse allemande s'amuse mercredi à noter que tous ses buts ont été inscrits à Londres, une ville qu'il connaît bien puisqu'il a été formé à Arsenal. Il avait rejoint les Gunners à l'âge de 16 ans, avant de revenir en Allemagne en 2016.

. Pour Alphonso Davies, "un rêve réalisé"

"Je suis en train de réaliser un rêve, je suis dans une grande équipe, et je suis titulaire"! Alphonso Davies, Canadien de 19 ans recruté à Vancouver, a passé sa première saison à Munich sur le banc.

Mais Flick, à l'automne, s'est retrouvé avec des blessés en défense (Niklas Süle, Lucas Hernandez) et a dû entièrement remanier sa base arrière. Il a eu le génie de proposer le poste d'arrière gauche à Davies, qui n'avait joué qu'attaquant dans sa jeune carrière.

Depuis, le Canadien éblouit pas sa vitesse, sa technique et sa fiabilité défensive. "Il possède un physique et un sprint comme on n'en avait pas encore au Bayern", s'extasie Thomas Müller, "mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est tout ce qu'il a appris tactiquement en un an. Il est arrivé comme ailier, mais il livre comme arrière gauche des prestations de classe mondiale".

. Robert Lewandowski, l'étalon-or

Le buteur polonais est quasiment la seule des stars de l'équipe qui n'a jamais baissé de niveau, ni sous Kovac ni sous ses prédécesseurs. Machine à marquer des buts (25 en 23 journées de Bundesliga, et 11 en sept journées de C1), il n'avait qu'une seule faille: il n'avait plus marqué en phase éliminatoire de Ligue des champions depuis les 8es de finale 2018 (contre le Besiktas). Ses détracteurs lui reprochaient son incapacité à se transcender dans les grands matches. Il a répondu à Chelsea avec deux passes décisives de grande classe pour Gnabry et un but.