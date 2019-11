C1: Mbappé et les Parisiens effacent Benzema et la polémique

Ils y ont cru jusqu'au bout: dans un match de Ligue des champions mal engagé, Kylian Mbappé et les Parisiens ont arraché un nul heureux (2-2) en faisant abstraction d'une décision litigieuse de l'arbitre, penalty et carton rouge sifflés contre le Real Madrid et finalement annulés.

Avec sang-froid, le prodige de Bondy (20 ans) a pesé pendant 90 minutes sur la rencontre, et a surtout inscrit le but pour réduire l'écart à 2-1 contre le Real mardi, avant l'égalisation de Pablo Sarabia après un geste astucieux de Neymar, qui a laissé passer le ballon entre ses jambes.

Mbappé, titulaire, et Neymar, entré en cours de partie, ont été décisifs pour Paris, et sont parvenus à effacer le brillant doublé d'un Karim Benzema dans la forme de sa carrière, et encore étincelant mardi soir.

Contre le club qui le fait rêver depuis tout gamin, Kylian Mbappé n'a pas raté son entrée. Et le stade Santiago-Bernabeu, qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois, n'est pas prêt d'oublier le réalisme et la vitesse d'exécution du jeune champion du monde.

Alors que l'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, avait déclaré qu'il était "amoureux de lui depuis longtemps", Mbappé ne s'est pas laissé impressionner, et a même failli entrer en collision avec l'une de ses idoles de jeunesse (avec Cristiano Ronaldo, lui aussi ex-Madrilène), en tentant de sauver un ballon qui s'échappait vers le banc madrilène, en première période.

Pour son 100e match avec le PSG toutes compétitions confondues, l'attaquant a réduit le score pour le PSG, bien servi dans la surface par Thomas Meunier, après une terrible erreur de Courtois et de Raphaël Varane (81e).

"Il est difficile d'imaginer un avenir au Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé", disait le défenseur Marquinhos en conférence de presse, lundi, en ajoutant "même chose pour Neymar". Après cette mini-remontada contre l'ogre madrilène, c'est d'autant plus vrai.

- Neymar sait se faire pardonner -

Décisif comme le prodige de Bondy, le Brésilien Neymar, hué et sifflé à son entrée en jeu après la pause par les supporters parisiens présents au stade Santiago-Bernabeu, a réussi à se faire pardonner son mauvais match et son attitude rebelle contre Lille, vendredi en Ligue 1, en signant une prestation de classe et en laissant filer le ballon de l'égalisation vers Sarabia (83e).

Décidément, il sait se racheter: le Brésilien, déjà chahuté, insulté par le Parc des princes en septembre lors de son retour dans les rangs parisiens, après les tractations de l'été avec le FC Barcelone pour un éventuel retour en Catalogne, avait fini par se faire acclamer par tout le stade contre Strasbourg, quand il avait offert la victoire au PSG d'un retourné acrobatique (1-0).

Pas de geste de cette classe mardi, mais le Bernabeu n'est pour autant pas prêt d'oublier ses bourreaux. Alors qu'il avait le match en mains, le Real a laissé filer la recontre, malmené par la rapidité et le réalisme des contres parisiens, menés par leurs deux vedettes.

Surtout, Mbappé et Neymar ont réussi à faire oublier le carton rouge attribué au portier merengue Thibaut Courtois et le penalty sifflé en faveur du PSG par l'arbitre juste avant la pause, annulés après consultation de l'assistance vidéo.

Un terrible coup de théâtre qui avait fait ressurgir les pires souvenirs des éliminations sur des pénaltys litigieux en huitièmes de finale de la Ligue des champions, en mars contre Manchester United et en 2018 contre ce même Real Madrid... Voire le cauchemar de la fameuse "remontada", et le penalty contesté accordé à Luis Suarez.

Heureusement pour les Parisiens, deux étoiles sont là pour effacer leurs cauchemars et les mener vers leurs plus beaux rêves.