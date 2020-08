C1: Pour Beckenbauer, le PSG "n'a pas de points faibles"

Franz Beckenbauer, la légende du football allemand, estime que le Paris SG "n'a pas de points faibles" et que tous ses joueurs savent se hisser au niveau nécessaire pour accompagner Neymar et Mbappé.

"C'est une super équipe, équilibrée et complète", dit le triple vainqueur de la compétition reine en Europe avec le Bayern (1974, 75, 76), cité par le site sportif allemand Sport1 avant la finale de la Ligue des champions PSG-Bayern de dimanche à Lisbonne.

"Ils me plaisent", poursuit le "Kaiser", aujourd'hui âgé de 74 ans: "Quand le Bayern a joué contre Barcelone (8-2), j'ai toujours eu l'impression qu'ils avaient des points faibles et qu'on pouvait les utiliser. Ce n'est pas le cas pour Paris. Ils n'ont pas de points faibles. Même comparé à Neymar et Kylian Mbappé, il n'y a aucun joueur qui ne soit pas à la hauteur".

Pour autant, Beckenbauer considère que le pronostic est totalement "à 50/50", parce que le Bayern est actuellement au plus haut niveau possible: "Ils m'impressionnent tous, dit-il, ils ont fait très peu d'erreurs récemment, et on a avec Manuel Neuer un gardien de classe mondiale qui peut aussi rattraper une erreur. Tout est là: la fraîcheur, l'enthousiasme, la vie du groupe".