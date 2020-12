C1: PSG-Basaksehir retrouve le terrain, une nouvelle ère contre le racisme ?

Le match de Ligue des champions entre le Paris SG et le Basaksehir Istanbul, devenu symbolique dans la lutte contre le racisme dans le foot, a repris mercredi soir, plus de vingt heures après son interruption à la suite d'accusations visant un des arbitres.

Au Parc des Princes, des banderoles ont été déployées et les joueurs ont posé un genou à terre, un geste associé à la lutte antiraciste, pour montrer que l'atmosphère a bien changé en un jour, au lendemain d'une soirée au retentissement mondial: mardi, les joueurs avaient choisi de quitter la pelouse et de ne pas reprendre le jeu en réaction aux propos du quatrième arbitre.

Souhaitant sanctionner l'entraîneur adjoint de Basaksehir, Pierre-Achille Webo, d'un carton rouge pour protestation, le Roumain Sebastian Coltescu l'avait désigné à l'arbitre principal comme "le noir" en roumain ("negru"), provoquant la colère des deux équipes.

Le match ayant été arrêté à la 13e minute de jeu, il a repris mercredi soir au même chronométrage, avec une nouvelle équipe arbitrale et sans en passer par un coup d'envoi dans le rond central.

Durant l'échauffement, les joueurs et les arbitres avaient revêtu un tee-shirt "NO TO RACISM" (Non au racisme). Puis, juste avant la reprise du jeu, les 22 joueurs et les arbitres se sont rassemblés dans le rond central pendant la diffusion du célèbre hymne de la compétition, posant un genou à terre, un geste devenu un symbole, aux Etats-Unis puis dans le monde, du mouvement "Black Lives Matter" contre le racisme et les violences policières.

La majorité d'entre eux, dont les superstars Kylian Mbappé et Neymar, ont également levé le poing et pour certains baissé la tête.

"Non au racisme", pouvait-on lire mercredi sur une bâche installée dans l'une des tribunes centrales, alors que dans le virage Auteuil les ultras ont affiché leur "soutien à M. Webo" et leur "fierté" devant l'attitude des joueurs.

Pour les 76 minutes restantes, place au jeu: le PSG, assuré d'être qualifié pour les 8es de finale, avait une belle opportunité de chercher la victoire pour verrouiller la première place du groupe H.

- Webo bien présent -

Le club turc est, lui, déjà éliminé de toutes compétitions européennes.

Sur le banc de touche, Pierre-Achille Webo était bien présent, un autre symbole fort. Malgré lui, il a été l'un des protagonistes de cette polémique conclue par le retour au vestiaire de tous les joueurs, un geste fort et inédit à ce niveau dans un monde du football souvent taxé de laxisme et d'indifférence sur ce sujet.

L'UEFA a finalement annoncé tard mardi, alors que la polémique faisait rage depuis plus de deux heures, l'ouverture d'une "enquête approfondie". Mercredi, elle a désigné un inspecteur disciplinaire et suspendu le carton rouge visant Webo.

Le controversé Ovidiu Hategan a été remplacé au sifflet par l'expérimenté Néerlandais Danny Makkelie. Un changement d'arbitre était l'une des conditions des joueurs pour reprendre le match.

Le règlement disciplinaire prévoit une suspension d'au moins dix matches pour un comportement raciste ou discriminatoire qui s'appliquerait aussi à un arbitre.

Mercredi, le monde sportif saluait à l'unanimité la décision des joueurs parisiens et stambouliotes de rentrer au vestiaire.

"Un geste d'une dimension inédite et d'une incroyable portée", s'est réjoui le quotidien sportif français L'Équipe, en titrant sur "Le ras-le-bol". "Les joueurs ont dit stop!", décrit Le Parisien.

- "Un tournant" -

Mbappé, Neymar et d'autres figures du PSG ont pour leur part exprimé sur les réseaux sociaux leur engagement contre le racisme.

"Une symbolique forte", a déclaré en France la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu, tandis que son homologue roumain Ionut Stroea présentait ses "excuses au nom du sport roumain".

La dimension sportive est passée au second plan d'une rencontre qui symbolise la fin d'une année 2020 marquée par l'engagement militant croissant du monde sportif, notamment dans le football alors que l'UEFA, jusque-là, voulait éloigner au maximum la politique des stades.

L'indignation de nombreux sportifs américains contre l'injustice raciale, au sein du mouvement "Black Lives Matter", a marqué une prise de conscience collective de l'autre côté de l'Atlantique.

En France récemment, plusieurs footballeurs, comme Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, se sont élevés contre les violences policières.