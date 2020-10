C3: carton de Leverkusen, Arsenal et la Roma vainqueurs, Naples battu

Le Bayer Leverkusen a très largement dominé l'OGC Nice 6 à 2, jeudi lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue Europa marquée par les victoires d'Arsenal et de la Roma et par la défaite de Naples à domicile face aux Néerlandais d'Alkmaar.

A Leverkusen, les Allemands ont ouvert le score dès la 11e minute (Amiri) face aux Niçois qui faisaient leur retour dans la compétition après deux saisons d'absence.

Le Bayer n'a plus lâché les rênes du match, Alario (16), Diaby (61), Bellarabi (79 et 83) et Wirtz (87) se chargeant chacun leur tour de déplumer les Aiglons au fur et à mesure de la rencontre. Les buts de Gouiri (31) et de Claude-Maurice à la 90e minute ne pouvant changer la physionomie de ce match à sens unique.

De son côté, la Roma a battu les Young Boys chez eux à Berne, avec deux buts en seconde mi-temps de Bruno Peres (69) et Kumbulla (74) alors que les Suisses avaient ouvert la marque à la 14e minute grâce à Nsame.

Même entrée en matière et même score pour Arsenal contre le Rapid Vienne. David Luiz et Aubameyang ont joint le geste à la parole du coach à la 70e et 74e minute, pour la victoire des Anglais malgré un premier but viennois signé Foountas à la 51e.

De son côté, Naples, 4e de Serie A, s'est fait surprendre à domicile par les Néerlandais de l'AZ Alkmaar (1-0), qui l'ont emporté grâce à un but de de Wit peu avant l'heure de jeu.

Le Benfica Lisbonne n'a de son côté pas manqué la cible en s'imposant en Pologne, 4 à 2 face à Poznan.

Parmi les autres matches à surveiller lors de cette première journée (21H00) les Spurs de Tottenham affrontent les Autrichiens de Linz dans le groupe J, et l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic affrontent les Ecossais du Celtic Glasgow dans le groupe H (21h00).

L'autre représentant français, Lille, se déplaçait chez le Sparta Prague.