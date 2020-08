C3: Inter avec les mêmes, Séville avec de Jong

L'Inter Milan débutera la finale de la Ligue Europa contre Séville, à 21h00 (19h00 GMT) à Cologne, avec les mêmes titulaires qu'en demi-finales alors que les Espagnols ont modifié un peu leur attaque en intégrant Luuk de Jong, selon les compositions officielles.

Le Néerlandais De Jong, auteur du but du 2-1 contre Manchester United en demi-finale, remplace le Marocain Youssef En-Nesyri au coeur de l'attaque espagnole.

Sorti en début de seconde période en demi-finale contre Manchester United (2-1), Lucas Ocampos, qui avait ressenti des douleurs au genou droit, est lui bien titularisé côté Séville. Une bonne nouvelle pour les Andalous qui pourront ainsi compter sur leur meilleur buteur (17 buts cette saison toutes compétitions confondues).

Côté milanais, l'entraîneur Antonio Conte a sans surprise reconduit le onze qui a facilement battu le Shakhtar Donetsk (5-0) en demi-finale, avec notamment l'expérimenté Godin en défense, déjà vainqueur à deux reprises de la C3 avec l'Atlético Madrid.

Du côté de Séville, trois anciens vainqueurs de la Ligue Europa doivent débuter la rencontre: Jesus Navas (avec Séville en 2006 et 2007), Fernando (avec le FC Porto en 2011) et Ever Banega (avec Séville en 2015 et 2016).

FC Séville (ESP): Bono - Navas (cap), Carlos, Kounde, Reguilon - Joan Jordan, Fernando, Banega - Suso, L. de Jong, Ocampos

Entraîneur : Julen Lopetegui

Inter Milan (ITA): Handanovic (cap) - Godin, De Vrij, Bastoni - D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young - L. Martinez, R. Lukaku

Entraîneur: Antonio Conte

Arbitre : Danny Makkelie (NED)